إياتا: الحظر الإلكتروني يؤثر سلباً على حركة الطيران

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" إن الحظر على جلب أجهزة إلكترونية كبيرة على متن مقصورات الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة، يؤثر على حركة الطيران بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة.

وأضاف الاتحاد أن إجمالي الطلب على السفر جواً ارتفع 10.7% في أبريل لكن معدل النمو لشركات الطيران في الشرق الأوسط كان أبطأ من متوسطه لخمس سنوات وهو اتجاه لم تشهده المناطق الأخرى.

وكانت أعلنت الولايات المتحدة في مارس قيوداً على الأجهزة الإلكترونية الكبيرة، مثل الكمبيوتر المحمول، على الرحلات من 10 مطارات بما في ذلك في دولة الإمارات العربية والسعودية وقطر وتركيا، بسبب مخاوف من إمكانية إخفاء قنبلة في تلك الأجهزة.

ويشمل ذلك شركات للطيران مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية التركية.

وفي هذا السياق، أشارت "إياتا" إلى انخفاض حركة النقل الجوي بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة بنسبة 2.8% في مارس على أساس سنوي وهو أول هبوط في 7 سنوات على الأقل.

وبدا أن الولايات المتحدة كانت تتجه لتوسيع القيود الشهر الماضي لتشمل رحلات من أوروبا لكنها، بعد مناقشات مع نظرائها الأوروبيين، لم تعلن قراراً حتى الآن.