%9 ارتفاع عدد الركاب بمطار رأس الخيمة

واصل مطار رأس الخيمة الدولي نمواً مزدوجاً في تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات للعام 2017، بارتفاع أعداد الركاب بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع أكبر نمو يأتي من ركاب النقل العابر بعد الاستثمار في مناطق الراحة للركاب الذين يمرون عبر المطار، وسجلت حركة الطيران الموسمية لأول مرة 4 رحلات أسبوعية خلال فصل الصيف من شهر أبريل وحتى أكتوبر المقبل، بحسب صحيفة "البيان".

وسجلت الرحلات الدائمة ارتفاعاً بنسبة 11%، وبلغت نسبة نمو الزيادة غير المتوقعة للرحلات الموسمية 30%، وعلى صعيد حجم البضائع ارتفع حجم الشحن بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي، بعد إضافة شركات شحن جديدة تربط رأس الخيمة بإفريقيا ودول العالم، تماشياً مع حركة النمو الاقتصادي والسياحي في الإمارة، وتلبية احتياجات الارتفاع في عدد السكان المتزايد بالمناطق الشمالية.

وأوضح المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس مطار رأس الخيمة الدولي رئيس مجلس إدارة الطيران المدني، أنه وللمرة الأولى احتفظ مطار رأس الخيمة بعدد الرحلات السياحية القادمة من الدول الأوروبية خلال فصل الصيف هذا العام، بعد إضافة رحلة جديدة من العاصمة التشيكية براغ، التي تشكل أول رحلة طيران جوي منظمة من الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن التطورات المستمرة والتوسعات الحالية والمستقبلية لمطار رأس الخيمة الدولي ساهمت في تحقيق نقلات نوعية، تحققت بفضل دعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، صاحب الدعم المتواصل والفضل الكبير بوصول المطار لهذه المرحلة، لافتاً إلى أن تلك التوسعات تدعم خططنا في نمو حركة الركاب والشحن عبر المطار خاصة بعد أن قامت شركات الطيران العاملة في المطار بلعب دوراً رئيسياً في تلبية الطلب المتزايد من شركات الطيران والرحلات السياحية.