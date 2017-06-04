"نخيل" تخطط لإطلاق ثلاث علامات فندقية جديدة

أعلن رئيس مجلس إدارة نخيل العقارية، علي راشد لوتاه، أن الشركة تعتزم إطلاق ثلاث علامات فندقية جديدة في السوق المحلي في دبي خلال الفترة المقبلة، حيث ستتولى هذه العلامات التي ستتنوع بين فئات الـ 3 و4 و5 نجوم إدارة مشاريع "نخيل" ضمن قطاع الضيافة.

وأضاف لوتاه أن "نخيل" وضعت خطة متوسطة وطويلة الأمد للتوسع في قطاع الضيافة المحلي بدبي، حيث تسعى إلى مضاعفة استثمارات محفظتها لتوازي خلال السنوات المقبلة حجم محفظتي التأجير السكنية والتجزئة، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وأوضح أن الشركة تحرص في الوقت الراهن على بناء الخبرات والمهارات للكوادر البشرية الداخلية في سوق الضيافة، ورفد ذراعها الاستثمارية والتطويرية في قطاع الضيافة بالمزيد من الخبرات والكفاءات القادرة على تنفيذ رؤية وأهداف نخيل المستقبلية.

ويبلغ عدد الوحدات الفندقية ضمن محفظة نخيل للضيافة، قيد التشغيل والجاري تطويرها، نحو 4307 مفاتيح، ومن المرجح ارتفاعها إلى أكثر من ذلك خلال السنوات المقبلة مع الإعلان عن مشاريع فندقية جديدة.

وتتوزع الغرف الفندقية ضمن مشاريع "نخيل" إلى 251 غرفة في فندق في دراجون مارت، وتتولى تشغيله شركة آكور آيبيس، و304 غرف في فندق برميير إن دراجون مارت الذي من المتوقع أن تنتهي أعمال البناء قريباً، و 372 مفتاحاً ضمن فندق برميير إن ابن بطوطة مول.

كما تتضمن المحفظة 375 غرفة في فندق ابن بطوطة مول، ومن المرجح أن تنطلق الأعمال الإنشائية قريباً، و 289 مفتاحاً ضمن مشروع «بالم تاور» في «نخلة جميرا»، ويجري العمل في الوقت الراهن في موقع البناء، وستتولى شركة سانت ريجيس إدارته، و110 غرف، وفي فندق بالم 360، ويقع أيضاً في نخلة جميرا، ولايزال في مرحلة التصميم. وتتوسع المحفظة لتشتمل على 256 غرفة لفندق هيلتون قرية جميرا.