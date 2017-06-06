هيئة الطيران السعودي تلغي ترخيص القطرية وتغلق مكاتبها

قالت هيئة الطيران المدني السعودي إنها ألغت رخصة الخطوط القطرية في المملكة وأغلقت مكاتبها.

وفي وقت سابق، وأوضح بيان صادر عن الهيئة أن قرار المنع يسري بشكل فوري ويشمل جميع الطائرات الخاصة والتجارية القطرية التي ستُمنع أيضا من عبور المجال الجوي السعودي.

وقالت الهيئة إنها قررت منع جميع شركات الطيران السعودية التجارية والخاصة من تسيير رحلات إلى قطر.

وتأتي هذه الخطوة بعدما قطعت #السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع دولة #قطر وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية منها وإليها، ومنع دخول أو عبور القطريين إلى المملكة لأسباب أمنية.

بدورها، أعلنت كل من الإمارات والبحرين ومصر اتخاذها إجراءات مماثلة، بسبب تصرفات قطر لشق الصف الخليجي والداخلي في بعض البلدان، بالإضافة لدعمها للإرهاب ولجماعات متطرفة متفرقة.