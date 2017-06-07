كوانتاس: نتطلع لشراكة مع "الإمارات" على مسارات أوروبا

قال مسؤولون بكوانتاس، اليوم الثلاثاء، إن أكبر شركة طيران في أستراليا لا تزال حريصة على العمل مع طيران الإمارات على مسارات إلى أوروبا حتى بينما تبدأ في فتح المزيد من خطوطها الخاصة.

وبدأت كوانتاس تسيير رحلات مباشرة في مسار جديد من بيرث إلى لندن دون المرور بدبي، حيث مقر طيران الإمارات، ولمحت الناقلة الأسترالية إلى أنها تريد تسيير رحلات إلى باريس وفرانكفورت من بيرث في تحد جديد لطيران الإمارات.

وقال آلان جويس، الرئيس التنفيذي لمجموعة كوانتاس للصحافيين على هامش مؤتمر للطيران في المكسيك "حتى ونحن نبدأ رحلات طيران مباشرة إلى لندن، فإن دبي ستظل تلعب دورا كبيرا".

وتابع قائلا "لدى طيران الإمارات 40 جهة وصول في أوروبا. لن نستطيع أبدا تسيير رحلات مباشرة إلى أماكن مثل البندقية وبراغ".

وترى مجموعة كوانتاس أيضا فرصا كبيرة في الصين، سواء لعلامتها التجارية الرئيسية أو وحدتها جيت ستار للطيران منخفض التكلفة.