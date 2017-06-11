بعد الـ Brexit.. هل تخرج "إيرباص" من بريطانيا؟

قالت صحيفة "صنداي تايمز" إن إيرباص قد تنقل إنتاج طائرات جديدة من بريطانيا إذا لم تلبِّ طلبات الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات "غير القابلة للتفاوض" بشأن حرية حركة الأفراد ورسوم التجارة في المحادثات المرتقبة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وتبدأ بريطانيا مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن شروط انفصالها خلال 9 أيام، لكن موقف رئيسة الوزراء تيريزا ماي أصبح أضعف الآن بعد خسارة الأغلبية في الانتخابات العامة التي أجريت يوم الخميس.

وقال مدير العمليات في ايرباص، فابريس بريجييه، إن الاتفاق ينبغي أن يسمح للعاملين بالشركة من جميع أنحاء العالم بدخول بريطانيا بسهولة، وضمان إعفاء المكونات من رسوم التجارة، والحرص على استمرارية معايير تنظيمية معينة.

وحذر من أنه في حال لم يحدث ذلك فقد تخسر بريطانيا إنتاج ايرباص مستقبلا، لافتاً إلى الاستعداد للبقاء في بريطانيا بشرط استيفاء شروط العمل ضمن منظومة متكاملة.

وقد تضطر ماي لإعادة تقييم أولوياتها في محادثات الانفصال بعدما أضعفتها نتيجة الانتخابات بعدما قالت سابقاً إن بريطانيا تريد الانسحاب من الاتحاد الجمركي الأوروبي وكذلك السوق الأوروبية الموحدة.

وأشارت إلى أن عدم التوصل لاتفاق سيكون أفضل من التوصل لاتفاق سيئ، ما يوحي بأنها قد تقبل فرض رسوم على الصادرات والواردات.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لايرباص توم إندرز أن انفصالا يتضمن فرض رسوم تجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد يؤثر على القدرة التنافسية للشركات في بريطانيا.

ويعمل أكثر من 10 آلاف شخص في مصنعين لإيرباص ببريطانيا، وفقا للموقع الإلكتروني للشركة.