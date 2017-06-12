الإماراتيون والصينيون يتصدرون نزلاء فنادق 5نجوم بأبوظبي

تصدر النزلاء من داخل دولة الإمارات، والسياح الصينيون، نزلاء فنادق أبوظبي من فئات الخمس والأربع نجوم، والبالغ عددها 83 منشأة، تضم أكثر من 20 ألف غرفة فندقية، بحسب بيانات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

وتستحوذ السياحة الداخلية بشكل مستمر على نصيب الأسد من نزلاء فنادق أبوظبي، حيث استقبلت الفنادق في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري 486.9 ألف نزيل فندقي محلي، أي بحصة تزيد على 30% عن إجمالي نزلاء فنادق الإمارة في هذه الفترة، بحسب بيانات الهيئة.

وتضم فنادق الخمس نجوم والبالغ عددها 45 منشأة 12.5 ألف غرفة، وسجلت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 72% في الإشغال، في حين بلغ عدد فنادق الأربع نجوم 38 منشأة، تضم 7.5 ألف غرفة، وسجلت 79% في الإشغال، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

وأشارت البيانات إلى أن البريطانيين يأتون في المرتبة الثالثة من نزلاء فنادق الخمس نجوم، يليهم الألمان، ثم الأميركيون، في حين يأتي الهنود في المرتبة الثالثة من نزلاء فنادق الأربع نجوم يليهم البريطانيون ثم المصريون.

أما الفنادق من فئة الثلاث نجوم، فأيضا تصدر الإماراتيون إجمالي نزلائها، يليهم النزلاء الهنود، ثم الفلبينيون، يليهم المصريون ثم البريطانيون، وسجلت معدل إشغال يصل إلى 76% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

وفيما يتعلق بالفنادق من فئة الشقق الفندقية، تصدر السوق الإماراتي أيضا تلك الشقق بمختلف فئاتها، حيث إن الشقق من فئة الديلوكس تصدرت الإمارات نزلائها، تليها أسواق بريطانيا ثم السعودية تليها أميركا ثم الهند، وتصدرت الإمارات الشقق من فئة "سوبيرير" يليها الهند ثم الفلبين يليها مصر، وتصدرت أيضا الإمارات الشقق من فئة "ستاندرد" يليها الهند ثم الفلبين.

وتربع السوق الصيني في قائمة أكثر الأسواق المصدرة للنزلاء خلال 4 أشهر، حيث استقبلت أبوظبي 131.2 ألف نزيل صيني مقارنة مع 86 ألف نزيل بنمو 53%، يليه السوق الهندي بواقع 104.4 ألف نزيل مقارنة مع 99 ألف نزيل بنمو 5.4%، ثم البريطاني بواقع 86.5 ألف نزيل، مقارنة مع 83 ألف نزيل بنمو 4%، ثم السوق الأميركي بواقع 55.4 ألف نزيل مقارنة مع 54 ألف نزيل، ثم السعودي بواقع 55 ألف نزيل، مقارنة مع 51 ألف نزيل.

ويلي السوق السعودي السوق المصري بواقع 53 ألف نزيل، ثم الفلبيني بواقع 53 ألف نزيل، يليه الألماني بواقع 49 ألف نزيل، ثم الأردني بواقع 36 ألف نزيل.

وتضم أبوظبي 169 منشأة فندقية بسعة 31 ألف غرفة فندقية في الوقت الراهن، في وقت استقبلت 1.6 مليون نزيل في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنمو 7% مقارنة مع 1.49 مليون نزيل في الفترة نفسها من العام الماضي.