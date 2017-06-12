زيادة عدد الرحلات بين السعودية والإمارات لـ86 أسبوعيا

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي مع نظيرتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم لزيادة عدد الرحلات بين الدولتين بمعدل 86 رحلة أسبوعيا.

وجرى اجتماع بين الطرفين بحضور مساعد الرئيس للسلامة والأمن والنقل الجوي، الكابتن عبد الحكيم بن محمد البدر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، ورؤساء الناقلات الجوية السعودية، إضافة للمديرين التنفيذيين من الناقلات الجوية الإماراتية.

وتباحث الطرفان في تعزيز سبل التعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين، وكيفية تطوير العلاقات بين الهيئتين وبين الناقلات الجوية الوطنية للدولتين لما فيه مصلحة مواطني البلدين والمقيمين.

من جانبه، أكد مساعد الرئيس للسلامة والأمن والنقل الجوي، أن هذا التنسيق والتعاون يرتكز في الواقع إلى تعزيز العمل بين الهيئتين والناقلات الجوية في البلدين، ما يزيد من متانة التعاون الاقتصادي في شتى القطاعات.