حظر جوي على الدوحة يقتصر على شركات الطيران القطرية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في كل من السعودية والبحرين و الإمارات أن الحظر الجوي المفروض على قطر منذ بدء الأزمة الدبلوماسية مع الدوحة يشمل حصرا شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في قطر.

وأوضحت الهيئات العامة للطيران أن القرار لا يشمل شركات الطيرات والطائرات غير المسجلة في قطر أو في أي من الدول الثلاث والراغبة في عبور أجواء هذه الدول من وإلى قطر.

وألزمت الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء السعودية والإمارات والبحرين من وإلى قطر؛ بضرورة تقديم طلب مسبق للجهات المعنية في الهيئات العامة للطيران المدني الثلاث وبما لا يقل عن 24 ساعة متضمناً قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة، وكذلك بياناً يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة.

وصدرت هذه البيانات بعد ساعات على دعوة وجهها الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر الاثنين إلى المنظمة الدولية للطيران المدني مطالبا بإعلان "عدم قانونية" الحظر الذي فرضته السعودية وحلفاؤها على بلاده، معتبرا أنه "حصار" ينتهك الاتفاقية الدولية حول النقل الجوي.

وفي سياق متصل، وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مع نظيرتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم لزيادة عدد الرحلات بين الدولتين بمعدل 469 رحلة أسبوعياً بحضور معالي وزير النقل الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان.