أوراسكوم للتنمية تضيف 500 غرفة فندقية في صيف 2018

قال الرئيس التنفيذي لشركة #أوراسكوم_القابضة_للتنمية التابعة للملياردير المصري سميح #ساويرس، إن الشركة تستهدف زيادة طاقتها الفندقية نحو 500 غرفة بحلول صيف عام 2018، وذلك من نحو 8 آلاف غرفة حاليا في 7 دول.

وأوضح خالد بشارة في مقابلة مع رويترز أن أوراسكوم للتنمية التي تملك 35 فندقا تعمل على "زيادة #الغرف_الفندقية في عمان ما بين 120 و150 غرفة بجانب بناء فندق في الجبل الأسود وآخر في #سويسرا.

"بحلول صيف 2018 سنكون انتهينا من الفنادق الجديدة وزيادة الطاقة الفندقية في #عمان لنضيف إجمالي 500 غرفة جديدة".

ورفض الخوض في التفاصيل المالية الخاصة بزيادة الطاقة الفندقية لكنه قال إن الشركة "سيكون لها أنشطة فندقية في المغرب وانجلترا خلال العامين المقبلين".

يتمثل نشاط أوراسكوم القابضة للتنمية التي مقرها سويسرا في الاستثمار بالمجال العقاري والسياحي وإدارة المنتجعات والتمويل العقاري.

وقال بشارة إن #أوراسكوم "تجدد فنادقها في الجونة بمصر على أن تنتهي من تلك العملية نهاية هذا العام. نستثمر في مصر من خلال الحفاظ على أصولنا القائمة لكن الفنادق الجديدة نبنيها في الخارج.

"نعمل على فتح أسواق جديدة لفنادقنا في #مصر من خلال جذب السياحة من أوكرانيا وشرق أوروبا عبر رحلات طيران مباشرة. قطاع السياحة في مصر بدأ يتعافى لكنه بعيد جدا عن 2010 على صعيد الأسعار وأعداد السائحين".

يكافح قطاع السياحة المصري، الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد ومصدرا رئيسيا للعملة الصعبة، للتعافي عقب انتفاضة عام 2011 التي تسببت بالقلاقل التي أعقبتها في عزوف السياح.

وما إن بدأ القطاع يلتقط أنفاسه حتى تلقى ضربة أخرى في أكتوبر 2015 مع سقوط طائرة ركاب روسية تحمل 224 شخصا فوق سيناء جراء ما يعتقد أنه تفجير قنبلة. ودفع الهجوم روسيا وبريطانيا لتعليق رحلاتهما إلى المنطقة.

وتراجعت إيرادات مصر من السياحة إلى 3.4 مليار دولار في 2016 وهو ما يقل 44.3%، مقارنة مع 2015 ومن نحو 11 مليار دولار في 2010.

وأضاف بشارة لرويترز أن أوراسكوم للتنمية تأمل في أن يكون "موسم الشتاء المقبل أفضل في حالة عدم وجود أي أحداث سلبية".