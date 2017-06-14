الاتحاد توقف رحلات سان فرانسيسكو ابتداء من أكتوبر

قالت الاتحاد للطيران التي تتخذ من أبوظبي مقراً إنها ستوقف الرحلات إلى سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة اعتبارا من أكتوبر بعد أن قلص تراجع الطلب ربحية تشغيل الخط.

وكان قد جرى بالفعل في وقت سابق من هذا العام تخفيض عدد الرحلات على المسار الذي جرى تدشينه في نوفمبر 2014 إلى 3 رحلات أسبوعيا مقارنة مع رحلة يومية.

وقالت الاتحاد في بيان عبر البريد الإلكتروني إن وقف الرحلات سيبدأ اعتبارا من 29 أكتوبر وإن المسافرين الذين حجزوا رحلات بعد ذلك الموعد سيجري إعادة الحجز لهم مع شركات طيران أخرى.

وقالت الشركة إن "الاتحاد للطيران ستظل ملتزمة بقوة بخدماتها الأخرى بالولايات المتحدة، والتي تؤدي على نحو يتفق مع المستهدف أو يفوقه".

وتسير الاتحاد رحلات إلى 5 وجهات أميركية أخرى من بينها نيويورك وواشنطن دي.سي.

ويأتي البيان في ظل مراجعة للاستراتيجية في شركة الطيران وقبل رحيل رئيسها التنفيذي جيمس هوجان والمدير المالي جيمس ريجني بشكل رسمي الشهر المقبل بعد استبدالهما بآخرين لشغل المنصبين بصفة مؤقتة في مايو.

كانت طيران الإمارات المنافسة للاتحاد، والتي تتخذ من دبي مقرا، أعلنت في أبريل خفض الرحلات إلى خمس مدن أميركية ملقية باللوم في تراجع الطلب على قيود جديدة على السفر فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب.