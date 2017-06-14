دبي ضمن أفضل 10 وجهات لتنظيم المؤتمرات عالميا

حلت مدينة دبي ضمن أفضل 10 وجهات عالمية لتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات الدولية خلال العام 2016، وفقاً لتقرير إحصائيات الفعاليات الذي صدر أخيراً عن اتحاد الجمعيات الدولية.

وصنف التقرير 1157 مدينة على مستوى العالم، استناداً إلى إجمالي عدد المؤتمرات التي عقدت بها على مدار العام.

وكانت دبي جاءت في المرتبة الـ14 ضمن التقرير ذاته من 2015، وتقدمت خلال 2016 لتأتي في المرتبة العاشرة حيث بلغ عدد الاجتماعات والمؤتمرات المقامة بها 180 اجتماعاً بنمو 24% مقارنة مع 2015، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وتعد دبي المدينة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، التي تظهر في المراكز الـ 25 الأولى في التصنيف العالمي، مما يؤكد على مكانتها باعتبارها الوجهة الأولى بالمنطقة في استضافة الفعاليات الدولية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عصام كاظم :"يؤكد موقع دبي المتقدم ضمن التصنيف العالمي، على أنها لم تعد من رواد المنطقة في هذا القطاع فحسب، بل أصبحت وجهة رئيسية على الساحة العالمية أيضاً وسنواصل بذل المزيد من الجهود لتعزيز ما نقدمه من عوامل جذب والسعي نحو جعل مدينة دبي مركزاً عالمياً للمعرفة".

ويشمل العدد الإجمالي للاجتماعات تلك التي تنظمها الشركات والمؤسسات الدولية، بالإضافة إلى تلك التي تنظمها المؤسسات الوطنية ذات الطابع الدولي.

وتؤكد النتائج التي تحققها المدينة على مكانتها كوجهة رئيسية لاستضافة كافة أنواع الفعاليات الخاصة بالأعمال، كما تعكس معدلات النمو الكبيرة التي شهدتها خلال السنوات الخمس الماضية، وفي 2012 جاءت دبي في المرتبة الـ 26 على القائمة بإجمالي 76 اجتماعاً لمؤسسات دولية تم تنظيمها في المدينة.