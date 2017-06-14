فنادق مكة تعيد 1.5 مليون ريال قيمة الحجوزات للقطريين

أعادت فنادق مكة المكرمة أمس قيمة حجوزات المعتمرين القطريين، التي تجاوزت 1.5 مليون ريال في يومها الأول، كقيمة مقدم حجز أكثر من 133 غرفة فندقية، غالبيتها في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي.

وكشف مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مكة المكرمة فيصل الشريف أن فنادق العاصمة المقدسة بدأت في تنفيذ توجيهات رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان، المتعلقة بإعادة قيمة حجوزات الغرف الفندقية التي دفعها مسبقاً معتمرون قطريون، وحالت الظروف دون وصولهم على مواعيد تلك الحجوزات خلال شهر رمضان الجاري، بحسب ما ورد في صحيفة "عكاظ".

وقال: "هذا التوجيه جاء مراعاة للجانب الإنساني والأخلاقي الذي يمثل نهج السعودية في تعاملاتها السياسية مع كافة القضايا الإقليمية والدولية".

ودعا الشريف ملاك الفنادق والشركات المشغلة التي أعادت المبالغ لإبلاغ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مكة المكرمة، تمهيداً للرفع بها لرئيس الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ذلك.

وأفاد أن إلغاء الحجوزات وإعادة المبالغ لم يؤثر على نسبة الإشغال وحجم السوق الفندقية في مكة المكرمة، إذ إن نسبة المعتمرين من دولة قطر ضئيلة مقارنة بدول أخرى.