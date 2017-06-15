الإمارات تستحوذ على 21% من مجمل الغرف الفندقية بالمنطقة

بلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء والتخطيط في الإمارات مع نهاية شهر مايو الماضي نحو 32.6 ألف غرفة، ضمن 116 مشروعاً فندقياً من مختلف الفئات بحسب بيانات مؤسسة "إس تي آر جلوبال" المختصة بالدراسات والبحوث الفندقية.

واستحوذت الإمارات على حصة 20.41% من مجمل عدد الغرف الفندقية في منطقة الشرق الأوسط، والذي وصل إلى 159.7 ألف غرفة فندقية ضمن 581 مشروعاً فندقياً، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وتصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث عدد المشاريع الفندقية الذي وصل إلى 116 مشروعاً، في حين وصل عدد الفنادق قيد الإنشاء والتخطيط في السعودية إلى نحو 95 فندقاً تضم 40 ألف غرفة، ووصل عدد المشاريع الفندقية قيد الإنشاء في مصر إلى 14 مشروعاً تضم 4.77 آلاف غرفة.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الغرف الفندقية تحت التعاقد في منطقة الشرق الأوسط ارتفع بنسبة 3.8% مع نهاية مايو 2017 .