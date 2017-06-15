وزير النقل السعودي في كندا لبحث إغلاق الأجواء أمام قطر

وصل وزير النقل السعودي سليمان الحمدان إلى مونتريال، لبحث إغلاق الأجواء أمام قطر.

تأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر إغلاق الأجواء مع قطر، فيما أكدت مجموعة من شركات الطيران الخليجية إيقاف رحلاتها إلى الدوحة.

وتبقى الخطوط القطرية المتضرر الأكبر من خسارة ما لا يقل عن 50 رحلة يومياً إلى مطارات الدول الأربع.

وسيؤثر توقف الرحلات سلباً على عمليات الخطوط القطرية ليس فقط على الرحلات القصيرة بين هذه الدول، وإنما أيضا على الرحلات الطويلة إلى أوروبا والشرق الأقصى والأميركتين، إذ تعتمد قطر بشكل كبير على حركة الترنزيت عبر مطاراتها للاستحواذ على حصص سوقية من أسواق الطيران في الدول المجاورة لها.