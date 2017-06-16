فلاي دبي تبدأ رحلاتها إلى كيلمنجارو في أكتوبر

أعلنت فلاي دبي أنها ستبدأ في 29 أكتوبر المقبل رحلاتها إلى مدينة كيلمنجارو في تنزانيا بواقع 6 رحلات أسبوعياً منها 3 رحلات بتوقف واحد في العاصمة. وتعيد الناقلة بذلك إطلاق خدماتها إلى هذه الوجهة التي تعد ثالث محطاتها في تنزانيا بعد دار السلام وزنجبار مما يرفع من وجهات الناقلة في القارة الأفريقية إلى 12 محطة.

وبدأت فلاي دبي خدماتها إلى تنزانيا في 2014 وحققت عملياتها منذ ذلك الوقت نمواً متسارعاً في أعداد المسافرين. كما أعلنت الشركة أنها سترفع رحلاتها المباشرة إلى زنجبار لتصل إلى 8 رحلات أسبوعياً بدلا من 3 رحلات حاليا.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي مع إطلاق خدماتنا إلى كيلمنجارو وتسيير رحلات إضافية إلى زنجبار، ستشغل فلاي دبي 14 رحلة أسبوعياً إلى السوق بنمو يصل إلى 133 % في السعة المقعدية مقارنة مع العام الماضي، وهي إشارة تعكس تزايد الاهتمام بتنزانيا كوجهة سياحية مفضلة، ونحن سعداء بربط هذا السوق بدبي.

ويقع مطار كيلمنجارو بين منطقة كيلمنجارو واروشا في شمال تنزانيا. ويعد بوابة رئيسية لمنطقة كيلمنجارو، التي تعد وجهة سياحية عالمية تشمل جبل كيلمنجارو ومتنزه أروشا الوطني، ومتنزه سيرينجيتي الوطني. وهناك عدد قليل من شركات الطيران التي تشغل رحلات منتظمة إلى كيلمنجارو وستكون فلاي دبي أول ناقلة تسير رحلات منتظمة لهذه المدينة من الإمارات.

وقال سودير سريداران نائب الرئيس للعمليات التجارية لمنطقة دول التعاون وشبه القارة الهندية وأفريقيا: رحلات فلاي دبي إلى كيلمنجارو ستوفر خيارات أكثر للسفر مع خدمات درجة رجال الأعمال والدرجة الاقتصادية إضافة إلى خدمات الشحن الجوي المتوفرة من خلال قسم الشحن الجوي. ونتوقع أن نرى نمواً جيداً للسياحة والتجارة على هذه الوجهة من دول التعاون وشرق أوروبا عبر دبي.

واستطاعت فلاي دبي بناء شبكة شاملة من الوجهات في القارة الأفريقية حيث تسير رحلات إلى مدن أديس أبابا والإسكندرية وأسمرة وجيبوتي وعنتيبي وجوبا والخرطوم وبور سودان إضافة إلى دار السلام وكيلمنجارو وزنجبار برحلات تصل إلى 80 رحلة أسبوعياً خلال موسم الصيف.