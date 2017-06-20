طائرة جديدة من بوينغ في معرض باريس للطيران

كشفت بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات الاثنين النقاب عن نسخة جديدة من طائرتها 737 التي تسجل أعلى مبيعات في معرض باريس للطيران لتضخ دماء جديدة في سوق الطائرات المدنية التي تعاني من التباطؤ.



وبعد أعوام من ازدهار طلبيات شراء الطائرات بفعل زيادة السفر جوا والطائرات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، تواجه شركات صناعة طائرات الركاب تباطؤا في الطلب في الوقت الذي تركز فيه على التسليمات في المواعيد المقررة وخطط طموحة للإنتاج.



وفي علامة على توقعاتها الأكثر تواضعا، قلصت بعض الشركات الموظفين وخدمات الطعام في معرض باريس للطيران لهذا العام وخفضت المساحة المخصصة لوسائل الإعلام.



لكن بوينغ فجرت طاقة نشاط في يوم الافتتاح بإطلاق الطائرة 737 ماكس 10 لسد الفجوة بمحفظتها في سوق الطائرات ذات الممشى الواحد في أعقاب مبيعات سريعة من الطائرة ‭‭A321‬‬ نيو التي تنتجها ايرباص الأوروبية المنافسة.



وقالت بوينغ إن لديها أكثر من 240 طلبية وتعهدات من عشرة عملاء على الأقل لشراء الطائرة 737 الجديدة التي تستطيع نقل ما يصل إلى 230 راكبا.