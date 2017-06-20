106 آلاف مسافر عبر "طيران الإمارات" في عطلة العيد

تتوقع طيران الإمارات قفزة كبيرة في حركة المسافرين على رحلاتها خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، حيث يسافر المواطنون والمقيمون لقضاء عطلة الصيف وعيد الفطر المبارك.

وتظهر أحدث أرقام الحجوزات أن أعداد المسافرين عبر المبنى 3، المخصص لرحلات طيران الإمارات، خلال فترة العيد تزيد على 106 آلاف مسافر، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وسوف يشهد يوم الجمعة 23 يونيو ذروة الحركة، حيث من المتوقع أن يزيد عدد الركاب المغادرين من المبنى 3 على 37 ألفاً.

وينصح الركاب المسافرون من دبي على الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية، بحفظ أجهزتهم الإلكترونية في أمتعة الشحن لتجنب أي تأخير.

وخصصت طيران الإمارات مناطق لإنهاء إجراءات السفر للعائلات، تحتوي على 20 كاونتراً وتقع في المبنى رقم 3 في المنطقة 2.