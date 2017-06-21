طيران الإمارات الرابعة عالمياً في قائمة "سكاي تراكس"

حصلت شركة طيران الإمارات على لقب رابع أفضل شركة طيران في العالم لعام 2017، حسب جوائز سكاي تراكس، التي تعتبر أوسكار صناعة الطيران.

وقالت مؤسسة سكاي تراكس إن طيران الإمارات تأسست عام 1985 وكانت تشغل من دبي طائرتين فقط، لكن أسطولها أصبح الآن يتكون من 230 طائرة. وتطير طائرات الإمارات حالياً إلى أكثر من 140 مدينة في العالم في 80 دولة. وتتوسع شبكة طيران الإمارات بسرعة كبيرة، حيث تشغل أكثر من 1500 رحلة جوية من قاعدتها في دبي أسبوعياً لتخدم مواقع في ست قارات في العالم.

وأعلنت سكاي تراكس عن الجوائز في معرض باريس الجوي بناء على تصويت الركاب من أنحاء العالم.