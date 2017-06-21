طيران الإمارات تتجه لسوق السعودية لمواكبة الطلب

تتجه طيران الإمارات إلى السعودية، أكبر اقتصاد بالمنطقة لمساعدة الشركة على تعويض أثر هبوط الطلب الذي اضطرها إلى تعطيل عمل 5 طائرات.

وقال رئيس الشركة تيم كلارك للصحافيين خلال معرض باريس للطيران، إن طيران الإمارات، أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط، كانت قد أعادت توزيع 8 طائرات في أماكن أخرى بعدما أوقفت عمل 13 طائرة نتيجة لتقليص الرحلات إلى الولايات المتحدة منذ مايو.

وأضاف أن الشركة تتطلع إلى الطلب في السعودية على رحلات الطيران العارض (الشارتر) لتشغيل الطائرات التي ما زالت متوقفة عن العمل.

واختارت السعودية الأمير محمد بن سلمان، صاحب برنامج إصلاحات المملكة الاقتصادية، وليا للعهد.

وقال كلارك "أنا متفائل بأننا سنتوسع في (السوق) السعودية، وهذا مهم جدا لنا، لأنها سوق قوية جدا".