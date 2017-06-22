1.9 مليون مسافر متوقع عبر مطار دبي خلال أسبوع

تتوقع مؤسسة مطارات دبي ارتفاع عدد المسافرين عبر المطار ليصل إلى 1.9 مليون مسافر خلال أسبوع في ظل ارتفاع الطلب على السفر قبيل العيد.

ومن المتوقع أن يكون غداً الجمعة 23 يونيو هو اليوم الأكثر ازدحاماً لجهة المغادرة مع مغادرة ما يزيد على 76,000 مسافر، فيما سيكون يوم الجمعة المقبل الموافق 30 يونيو هو اليوم الأكثر ازدحاماً لجهة الحركة الإجمالية (مغادرة، وصول، ترانزيت) مع ما يزيد على 262,000 مسافر.

وكما هي الحال خلال كل ذروة كل موسم، فإن مؤسسة مطارات دبي تتخذ بالتعاون مع شركات الطيران وشركائها الاستراتيجيين عدداً من الخطوات الرامية إلى ضمان عدم تأثر الخدمات سلباً بازدياد أعداد المسافرين، وفقا لصحيفة "البيان".

وأعلن مطار دبي الدولي عن تخصيص موظفين إضافيين وإعداد مجموعة مثيرة من النشاطات، والفعاليات الترويجية والترفيهية التي تأتي في خضم استعداداته لتدفق المسافرين الذي يميز عطلة عيد الفطر السعيد.

ويتصادف عيد الفطر هذا العام مع إغلاق مدارس دولة الإمارات أبوابها هذا الصيف، حيث ستعمل مؤسسة مطارات دبي على زيادة مستويات الموظفين وتوظيف تكنولوجيا مراقبة تدفق الركاب التي تسمح للمطار وشركات الطيران وإدارات الشرطة والجوازات والجمارك العاملة في المطار، بتتبع الموظفين ونشرهم في المناطق ذات التواجد الكثيف للمسافرين. وعلاوة على ذلك، فإن خدمة البوابة الذكية الجديدة للمطار، والتي تسمح باستخدام بطاقة هوية الإمارات عند الوصول والمغادرة، سوف تقلل من أوقات معاملة الجوازات إلى حدود 10-15 ثانية، وتقليل وقوف المسافرين أمام المنافذ.

وقال ماجد الجوكر، نائب الرئيس الأول – الضمان المؤسسي والحوكمة – في مؤسسة مطارات دبي، إن هناك تعليمات واضحة من قبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مطارات دبي، بتضافر كافة الجهود لتعزيز سمعة مطار دبي الدولي كمركز سفر متميز خاصة في موسم الإجازات. وبفضل التعاون المشترك والعمل بروح الفريق سيكون موسم السفر الحالي موسما ناجحا بكل المقاييس.