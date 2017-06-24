المقاطعة تعمق المصاعب أمام تحالفات الخطوط القطرية

طلبت الخطوط الجوية البريطانية استخدام طائرات الخطوط الجوية القطرية وأطقمها لمساعدة شركة الطيران على نقل جميع المسافرين إلى وجهاتهم أثناء إضرابات يعتزمها بعض أطقم طائراتها الشهر القادم.

لكن هذا الإجراء سيتضرر بسبب المقاطعة التي تغلق الأجواء الخليجية أمام الناقلة القطرية، التي تشترك مع البريطانية في تحالف "وان وورلد".

وتنوي أطقم طائرات الرحلات الطويلة في الخطوط البريطانية والقصيرة تنظيم إضراب عن العمل لمدة أسبوعين اعتبارا من أول يوليو بسبب العقوبات المفروضة على نقابيين شاركوا في إجراءات عمالية سابقة وسط نزاع طويل الأمد بشأن الأجور.

وأظهرت وثيقة بتاريخ 21 يونيو أن الشركة طلبت من هيئة الطيران المدني البريطانية استخدام 9 طائرات قطرية من نوع ايه320 أو ايه321 بين الأول والحادي والعشرين من يوليو تموز.

وتعاني الخطوط القطرية من مقاطعة أربع دول عربية لها، الأمر الذي يجبرها على البحث عن وجهات أخرى لاستخدام الطائرات.

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو وسط أزمة دبلوماسية هي الأسوأ في المنطقة خلال سنوات.