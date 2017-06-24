عواقب قاسية للمقاطعة توجع الخطوط القطرية

قال #وزير_النقل_القطري جاسم السليطي إن #المنظمة_الدولية_للطيران_المدني التابعة للأمم المتحدة ستعقد جلسة خاصة الأسبوع المقبل بشأن طلب قطر إعادة فتح المجال الجوي الخليجي المغلق في وجه رحلاتها وسط أزمة دبلوماسية عربية، ومقاطعة اقتصادية بدأت توجع الناقل الجوي القطري الذي يعد أهم الأصول التابعة للدولة، ومنطلق علاقاتها التجارية والسياحية مع العالم.

ويهدد تعنت موقف #قطر إزاء الأزمة التي تعانيها، بخسارة 30% من إيرادات ناقلها الجوي الذي سيضطر إلى خطوط طيران ذات كلفة أعلى وغير معتادة ولن تجذب ركاب الرحلات الطويلة التي تعتمد عليها الخطوط الجوية القطرية في جزء مهم من عملياتها.

وأبلغ الوزير القطري رويترز أن #الدوحة تضغط من أجل "إتاحة مزيد من المسارات لقطر" وتريد من منظمة الطيران المدني فتح مسارات النقل الجوي الدولية فوق مياه الخليج التي تديرها حاليا دولة #الإمارات.

والإمارات إحدى الدول التي أغلقت مجالها الجوي أمام قطر إلى جانب السعودية والبحرين ومصر الأمر الذي فرض على الخطوط الجوية القطرية استخدام مسارات أطول وأعلى تكلفة.

ولا تستطيع المنظمة فرض قواعد على الدول لكن الهيئات التنظيمية للدول الأعضاء الـ 191 التي غالبا ما تتبني معاييرها الدولية وتطبقها.