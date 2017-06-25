منظمة الطيران ترفض شكوى قطر من المقاطعة الموجعة

رفض مجلس المنظمة الدولية للطيران "الايكاو"، شكوى قطر في النظر في مقاطعة الدول الأربع (الإمارات، السعودية، البحرين، مصر) وقررت المنظمة عقد جلسة استماع إلى الأمانة العامة يوم 30 يونيو عن خطة تعديل مسارات الطائرات بشكل آمن، بحسب ما نقلته صحيفة الرياض عن مصادر إخبارية.

وذكرت الصحيفة أن 5 رحلات عبرت المجال الجوي للسعودية من وإلى قطر منها 3 للخطوط الأردنية و2 للخطوط المغربية، وكان وزير النقل القطري قد طلب، من المنظمة الدولية للطيران المدني، فتح مسارات النقل الجوي الدولية فوق مياه الخليج التي تديرها الإمارات حالياً.

وتعرضت الخطوط الجوية القطرية، إلى مقاطعة اقتصادية موجعة مع إغلاق المجال الجوي السعودي والإماراتي والبحريني المحيط بها، ما يهدد الناقل الرسمي في الدوحة بخسارة 30% من الإيرادات وهو ما اعتبره خبراء مقاطعة موجعة دفعت قطر إلى اللجوء للمنظمة الدولية، نظراً لخطورة المقاطعة على العمليات التشغيلية من خلال ارتفاع كلفة الطيران، وطول الخطوط البديلة وصعوبة المنافسة.

وكان وفد يضم وزير النقل سليمان الحمدان، ووزير النقل بمملكة البحرين محمد كمال ورئيس هيئة الطيران المدني بالإمارات سيف السويدي، ورئيس سلطة الطيران المدني بمصر هاني العدوي ومساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبدالحكمي البدر، قاموا بزيارة إلى مقر منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بمدينة مونتريال بكندا يوم الخميس 15 يونيو 2017، حيث قام الوفد بشرح الإجراءات التي اتخذتها الدول تنفيذاً لقرارات حكومات تلك الدول.