70 % من شاغلي فنادق دبي بعيد الفطر خليجيون

تشهد المرافق السياحية في الإمارات نشاطاً غير مسبوق في أول أيام عيد الفطر، بدعم من تدفق السياحة المحلية والخليجية على المولات ومراكز التسوق والمدن الترفيهية والمطاعم.

وبحسب صحيفة البيان، وصلت نسبة الحجوزات في معظم فنادق دبي خلال عطلة العيد إلى 100%، واستحوذت السياحة المحلية والخليجية على حصة تصل إلى أكثر من 70% من إشغال الغرف، وفق استطلاع لمجموعة من الفنادق.

وارتفعت أسعار الغرف الفندقية بالتوازي مع ارتفاع نسب الإشغال، ووصلت إلى ذروتها، خاصة في الفنادق القريبة من مراكز التسوق والفنادق الشاطئية، إضافة إلى الفنادق التي تقع على شارع الشيخ زايد.

وتؤكد الدلائل أن حركة الازدحام على الأرض، رافقها نشاط في الأجواء، حيث بلغت نسبة الحجوزات على العديد من الرحلات القادمة والمغادرة نحو 100%، وتضاعفت أسعار تذاكر السفر على الرحلات القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي، فيما استحوذت الوجهات الأوروبية ودول البلقان على الحصة الأكبر من الرحلات المغادرة.