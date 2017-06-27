مطالب مصرية بزيادة مخصصات الترويج السياحي في الأقصر

طالبت الأوساط السياحية والشعبية في الأقصر وأسوان، وزارة السياحة المصرية بتخصيص عشرة ملايين دولار، للترويج للسياحة الثقافية والسياحة النيلية، اللتين تشتهر بهما المحافظتان، في الأسواق الخارجية.

وشدد محمد صالح، منسق اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية بمحافظات صعيد مصر، على أهمية القيام بحملة ترويجية تسويقية للأقصر وأسوان، وأيضاً مدن دندرة وأبيدوس في الخارج، بهدف استعادة الحركة السياحية الوافدة لتلك المقاصد السياحية بعد تأثرها خلال الفترة الماضية، خاصة أن الأقصر وأسوان كانتا من أكثر المقاصد السياحية المصرية تأثراً بما شهدته مصر من تراجع في التدفقات السياحية الوافدة للبلاد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وطالب أيمن أبوزيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية الأثرية والسياحية، ببرنامج تحفيزي لدعم رحلات الطيران العارض (شارتر) الوافدة إلى الأقصر وأسوان، ومنح الشركاء في الخارج مميزات سيتم الإعلان عنها حال زيادة الرحلات الوافدة بهدف الاستمتاع بمقومات السياحة الثقافية بجنوب مصر.