طيران الإمارات: رحلات أميركا تعمل بشكل طبيعي

قالت طيران الإمارات، أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، إن رحلاتها إلى الولايات المتحدة "تعمل بشكل طبيعي" بعد أن أعلن مسؤولون أميركيون قيوداً جديدة على السفر.

وتلزم إرشادات وزعتها وزارة الخارجية الأميركية أمس الأربعاء طالبي التأشيرة من ست دول ذات أغلبية مسلمة بأن تكون لهم علاقة أسرية وثيقة مع شخص أميركي أو تكون لهم صلات رسمية بكيان أميركي حتى يتسنى لهم دخول الولايات المتحدة.

وأعلنت الولايات المتحدة أيضا عن إجراءات أمنية جديدة للرحلات المتجهة إليها الهدف منها عدم توسيع حظر أجهزة الكمبيوتر المحمولة على متن الطائرات.

وقالت متحدثة باسم طيران الإمارات في بيان "رحلاتنا إلى الولايات المتحدة تعمل بشكل طبيعي. يجب على جميع الركاب أن يحوزوا وثائق السفر المناسبة، بما في ذلك تأشيرة دخول سارية للولايات المتحدة، كي يتسنى لهم السفر. تظل طيران الإمارات ملتزمة بتعليمات إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في هذا الشأن".

وتسير طيران الإمارات رحلات إلى 12 مدينة أميركية.