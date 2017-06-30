باريس تستعد لتكون عاصمة التكنولوجيا الجديدة في أوروبا

تتخذ باريس، الخميس، خطوة تقترب من تحقيق طموحها في أن تصبح عاصمة التكنولوجيا في أوروبا عندما يفتتح الرئيس إيمانويل ماكرون المحطة اف، أكبر حاضنة للشركات الناشئة في العالم على ضفاف نهر السين في باريس.

ويقام المجمع البالغ مساحته 34 ألف متر مربع في مستودع قديم للسكك الحديد بتمويل من الملياردير كزافييه نيل الذي حقق ثورة في الإنترنت الفرنسية وسوق الهاتف النقال منخفض الكلفة.

كما أنه يبذل حاليا جهودا ضخمة لوضع التكنولوجيا الفرنسية على الخريطة، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقال نيل لوكالة فرانس برس إن المركز المبني من الخرسانة والزجاج يهدف إلى استقبال ما يصل إلى ألف شركة ناشئة وسيكون "مرئيا بشكل كبير ويخلق انطباعا جيداً عن باريس".

وأضاف "أن الفكرة هي إيجاد مكان يعمل كحاضنة ويساعد الآخرين".

ويقع مجمع "المحطة أف" في الدائرة 13 التي تشهد تغييرات سريعة حيث يتم تشييد مبان مرتفعة وأماكن عصرية ومتاجر ودور سينما كما أنها تستضيف المكتبة الوطنية. وتم تصميم المكان في محاكاة لحرم جامعة أميركية.

ويعتبر المكان وهو الأكبر في العاصمة الفرنسية التي تتنافس مع لندن وبرلين لتكون معقل التكنولوجيا الأوروبية.

وتعهد ماكرون (39 عاما)، إثر فوزه في الانتخابات الرئاسية على رأس حركة شعبية ليبرالية مشابهة في كثير من النواحي لشركة ناشئة، تعزيز روح المبادرة لمنع المفاهيم التي تصور فرنسا بأنها "غير ودية" للأعمال.

وكان صرح في وقت سابق من هذا الشهر في مؤتمر للتكنولوجيا في باريس "أريد أن تكون فرنسا دولة ناشئة، دولة تفكر وتتحرك مثل شركة ناشئة" معلنا في الوقت ذاته تخصيص مبلغ عشرة مليارات يورو لصندوق للابتكار. وأضاف "هذا هو المكان المناسب".

ويحتصن المجمع كلا من فيسبوك وأمازون ومايكروسوفت في "المحطة إف" لتوجيه الشركات الناشئة.

كما سيقيم رواد الأعمال في الموقع شراكة مع أفضل الجامعات الفرنسية وصناديق رؤوس الأموال الاستثمارية.

واستثمر نيل الذي أطلق مدرسة بدون رسوم لمبرمجي الكمبيوتر في باريس عام 2013، مبلغ 250 مليون يورو من ماله الخاص في "المحطة اف".

وينتظر اليوم الذي "سيأتي فيه الناس من جميع أنحاء العالم لتأسيس شركاتهم الناشئة في باريس". وحاليا، تمسك لندن بزمام المبادرة لجذب المواهب الدولية.

ويأمل الفرنسيون أن تتغير المعادلة عندما تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتحتل بريطانيا مكانة بارزة في تمويل الشركات الناشئة مع 34%، بينما تشغل فرنسا المركز الثاني بنسبة 16%.