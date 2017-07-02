إيكاو تشيد بخطوات الدول المقاطعة لسلامة الملاحة الجوية

أشادت منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" بالإجراءات التي اتخذت من قبل السعودية ومصر والإمارات والبحرين لسلامة الملاحة الجوية، بعد قطع علاقاتها مع قطر.

وعقد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أمس الأول جلسة غير رسمية قدمت فيها الأمانة العامة للمنظمة معلومات محدثة عن سلامة الأجواء فوق المياه الدولية للخليج العربي.

وأوضح مدير المكتب الإقليمي بمكتب الشرق الأوسط محمد رحمة بأن العاملين بالمكتب وبالتعاون المباشر مع الدول التي أعلنت قطع العلاقات مع دولة قطر، قد قاموا بتفعيل خطة الطوارئ المنصوص عليها في الملحق الحادي عشر من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944) وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً من يوم 5 يونيو وهو اليوم الذي أغلقت فيه الدول أجواءها السيادية مع قطر.

بدوره، قال مدير إدارة الملاحة الجوية استيف كرامر بأنه ليس لدى الأمانة العامة للمنظمة أي مخاوف بالنسبة للسلامة الجوية فوق المياه الدولية بالخليج، وذلك نظراً لامتلاك دول المقاطعة أجهزة ملاحية حديثة وإمكانيات تغطي جميع الأجواء الدولية فوق الخليج العربي.

تجدر الإشارة إلى أن المكتب الإقليمي سوف يعقد اجتماعا يوم 6 يوليو بالقاهرة مع الدول التي قطعت علاقاتها مع قطر من أجل بحث أي مطالب مستجدة من قطر بخصوص فتح خطوط جوية جديدة فوق المياه الدولية بالخليج.

وقد أثنى عدد من ممثلي الدول على جهود الدول والأمانة العامة خصوصا العاملين بالمكتب الإقليمي بالشرق الأوسط، وطلبوا استمرار التعاون بين المكتب الإقليمي والمملكة ومصر والإمارات والبحرين من أجل ضمان السلامة الجوية فوق المياه الدولية بالخليج العربي.