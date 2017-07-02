طائرة الاتحاد للطيران دريملاينر تباشر رحلاتها إلى بكين

حطّت طائرة الاتحاد للطيران الحديثة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر في بكين اليوم، بعد رحلتها الافتتاحية من العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأقلعت رحلة الاتحاد للطيران رقم EY888 من أبوظبي في الساعة 09:30 مساء أمس بالتوقيت المحلي، لتصل إلى بكين اليوم في الساعة 08:50 صباحاً.

وتضم طائرة دريملاينر 787-9 الجديدة، مقصورات درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية للاتحاد للطيران من الجيل التالي.

وتحتوي على 299 مقعداً، 28 منها في درجة رجال الأعمال و271 في الدرجة السياحية، ما يمثّل زيادة بمعدّل 14% في الطاقة الاستيعابية.

وفي هذا السياق، تحدّث الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران بيتر بومغارتنر قائلاً: "منذ إطلاق رحلاتنا بين العاصمتين أبوظبي وبكين قبل 9 سنوات، شهدنا نمواً كبيراً في الحركة الوافدة من السوق السياحية في الصين، وحظينا بطلب قوي من قبل المسافرين سواءً بقصد العمل أو الترفيه."

وأضاف: "يعكس قرار الترقية إلى الطائرة دريملاينر أهمية بكين والصين بوجه عام بالنسبة للشركة، فضلاً عن التطور المستدام للعلاقات الاقتصادية بين البلدين. تعتبر بكين مركز التبادل الاقتصادي والسياسي والثقافي والدولي للصين، ما يؤكد على أهميتها داخل شبكة الوجهات العالمية للاتحاد للطيران ويدعم قرار توفير خدمات تلك الطائرة الجديدة للوجهة".

بدوره، أشاد السفير الصيني في دولة الإمارات العربية المتحدة ني جيان بجهود الاتحاد للطيران المبذولة بهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية على صعيد حركة الربط الجوي بين الصين والإمارات.

كما أفاد المدير العام لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة سيف سعيد غباش إلى التطلع لاستقبال 600 ألف زائر صيني إلى الإمارة بحلول عام 2021.

وستسهم التطورات الأخيرة مثل منح تأشيرات الدخول عند الوصول إلى المطار في الترويج لدولة الإمارات وأبوظبي كوجهة أعمال وترفيه متفرّدة. كما ستشجع المسافرين الصينيين على الاستفادة من باقات التوقف القصير المتوافرة على مدار العام في طريق رحلتهم إلى ما يزيد عن 40 وجهة على امتداد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وإفريقيا وأميركا.