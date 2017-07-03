نمو عدد المسافرين عبر مطارات دبي بـ1.9% في مايو

قالت الشركة المشغلة لمطار دبي الدولي إن عدد المسافرين عبر المطار، الأكثر ازدحاماً في العالم من حيث حركة الرحلات الدولية، ارتفع 1.9% على أساس سنوي في مايو إلى 6.85 مليون مسافر.

وأضافت أن عدد الركاب في الفترة من يناير إلى مايو بلغ 36.97 مليون بزيادة 6.7% من 34.6 مليون في الفترة ذاتها من 2016.

وسجلت أميركا الجنوبية أسرع وتيرة نمو في مايو بزيادة 60% تليها رحلات شرق أوروبا وسجلت نموا سنويا 15.5% بينما سجلت آسيا معدل نمو بلغ 9.7%.

وزادت أحجام الشحن الجوي عبر المطار 2.6% على أساس سنوي إلى 226 ألفا و916 طنا في مايو مقارنة بها قبل عام.

وتوقع الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول جريفث، نموا قويا في النصف الأول من العام في ضوء زيادة عدد المسافرين خلال عطلات الصيف وعطلة عيد الفطر الأسبوع الماضي.