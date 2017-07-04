37 مليون مسافر عبر مطار دبي في 5 أشهر

ارتفع عدد المسافرين الذين استقبلهم مطار دبي الدولي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى نحو 37 مليون مسافر بنمو نسبته 6.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي تم خلالها استقبال 34.6 مليوناً.

واستقبل المطار ما يزيد عن 6.8 ملايين مسافر في مايو بنمو 1.9 % وذلك وفقاً لتقرير الحركة الشهري الذي صدر عن مؤسسة مطارات دبي أمس.

واحتلت أميركا الجنوبية موقع الصدارة كأسرع المناطق نمواً في مايو 2017 حيث حققت نمواً بنسبة 60%، وتلتها أوروبا الشرقية التي سجلت نمواً بنسبة 15.5% مقارنة مع مايو 2016، وجاءت آسيا في المركز الثالث بنسبة نمو وصلت إلى 9.7%.

وتصدرت الهند كافة البلدان الأخرى في إجمالي أعداد المسافرين في مايو بـ1.02 مليون مسافر، تلتها السعودية بـ 508 آلاف مسافر، والمملكة المتحدة 451 ألفاً، وباكستان 354 ألف مسافر، فيما تصدرت لندن المدن لجهة حركة المسافرين بإجمالي 291 ألفا، تلتها مومباي بإجمالي 216 ألف مسافر وجدة 178 ألفاً.

وبلغ إجمالي حركة الطائرات خلال مايو 34.5 ألف حركة بانخفاض نسبته 2.3% مقارنة بمايو من العام 2016 حيث تم تسجيل 35.5 ألفا، فيما وصل عدد الرحلات خلال الأشهر الخمسة الأولى إلى 175 ألف حركة بانخفاض ضئيل نسبته 0.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي وصل فيها عدد الرحلات 175 ألفاً و607 رحلات. وبلغ معدل المسافرين في الرحلة الواحدة 205 مسافرين خلال شهر مايو بنمو 1.5% مقارنة بمايو 2016 حيث وصل المعدل إلى 202 مسافر في الرحلة الواحدة، وفقا لصحيفة "البيان".

وقال جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي: «بالنظر إلى أننا قد سجلنا بعض الأرقام القياسية في وقت سابق من العام الحالي، بما في ذلك ازدحام المسافرين خلال عطلة الصيف وعطلة العيد في الأسبوع الماضي، فإننا نتطلع إلى تحقيق نمو قوي في النصف الأول مع إعلان النتائج قريباً». وأضاف أن المطار يعزز أهميته بشكل مستمر على قائمة أبرز مطارات العالم لجهة ربط العالم ببعضه البعض، ومن هنا نتوقع تحقيق توقعاتنا بالوصول إلى رقم 90 مليون مسافر مع نهاية العام الجاري.