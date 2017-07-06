إيرباص تبيع 140 طائرة للصين بـ22.8 ملياردولار

وقعت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات "اتفاق إطار" مع شركة الصين لإمدادات الطيران القابضة، ينص على بيعها 140 طائرة بقيمة إجمالية تبلغ 22,8 مليار دولار، كما أعلن مديرها توم اندرس الأربعاء في برلين.

وتشمل الطلبية 100 طائرة "ايه-320" ذات الممر الواحد، و40 طائرة "ايه-350" للمسافات الطويلة "هي إحدى أضخم العقود التي توقعها إيرباص منذ فترة طويلة"، كما أضاف اندرس خلال مؤتمر صحافي في برلين التي يزورها الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وأعلن مدير إيرباص أن الجانبين ما زالا يناقشان موعد تسليم هذه الطائرات الذي يفترض أن يحصل في غضون السنوات الخمس أو الست المقبلة، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأضاف توم اندرس "هذه مرحلة مهمة على صعيد تعاوننا مع الصين"، مشدداً على أهمية التعاون الصناعي مع مؤسسات صينية.

واعتبرت إيرباص في بيان أن هذا العقد "يعكس الطلب القوي على الشركات الجوية الصينية في كل المجالات، سواء على صعيد الرحلات الداخلية أو المتدنية التكلفة أو الإقليمية او الرحلات الدولية الطويلة".

وشدد توم اندرس على "أهمية" السوق الصينية للصناعة الجوية الاوروبية "وخصوصا لإيرباص" التي قد تصبح "أصغر" لولا هذا البلد الزبون.

وتشغل الشركات الصينية أسطولا من حوالي 1440 طائرة ايرباص، منها 1230 من نوع ايه-320.