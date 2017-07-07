دبي تستقطب 7 ملايين سائح خلال 5 أشهر بنمو 10%

ارتفعت حركة السياحة إلى دبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2017 لتصل إلى 7.26 مليون سائح، مقارنة مع 6.59 مليون سائح في الفترة ذاتها من العام الماضي محققةً زيادةً بنسبة 10.16%، وفقاً لإحصائيات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، التي أظهرت ارتفاعاً في متوسط إشغال الفنادق ليصل إلى 85%.

وبحسب البيانات فقد سجل السوق الروسي أعلى نسبة نمو والتي وصلت إلى 101% لترتفع من 110 آلاف زائر خلال أول 5 شهور من العام 2016 إلى 221 ألف زائر منذ بداية العام وحتى نهاية مايو 2017. بينما ارتفع عدد الزوار من السوق الصيني خلال الفترة نفسها بنسبة 58% ليصل إلى 366 ألف زائر مقارنة مع 232 ألف زائرة صيني خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقاً لما نقلته صحيفة "البيان".

وتصدرت الهند الأسواق الرئيسية من حيث عدد الزوار القادمين إلى دبي والذي وصل إلى 944 ألف زائر بنمو 22% مقارنة مع أول 5 شهور من العام الماضي وحلت السعودية ثانية بـ 670 ألف زائر فيما ارتفع عدد الزوار من المملكة المتحدة بنسبة 4% ليصل إلى 574 ألف زائر مع نهاية مايو الماضي.

وأظهرت الإحصائيات الرسمية ارتفاع الطاقة الاستيعابية لفنادق الإمارة خلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو الماضي لتصل إلى 104.43 آلاف غرفة في 680 منشأة فندقية، مقارنة بـ99.21 ألف غرفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي ضمن 673 منشأة بنمو 5%. فيما بلغ إجمالي الليالي الفندقية نحو 13.03 مليون ليلة مقارنة مع 12,31 ليلة بنهاية مايو 2016، بمتوسط مدة إقامة قدره 3.6 ليال.

وسجل متوسط سعر الغرفة الفندقية في دبي خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري تراجعاً قدره 2.5 % ليصل إلى 546 درهماً للغرفة الواحدة، مقارنة مع 560 درهماً للفترة ذاتها من العام الماضي، في حين انخفض متوسط العائد على الغرفة ليصل إلى 462 درهما مقارنة مع 466 درهما بنهاية مايو 2016.

وأظهرت البيانات أن منطقة أوروبا الغربية استحوذت على 21% من مجمل عدد الزوار القادمين إلى دبي يليها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 19% وجنوب آسيا بنسبة 18% و12% من منطقة الشرق الأوسط و7% من منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية و4% من إفريقيا، بينما وصلت حصة الزوار القادمين من أميركا الشمالية 6% ومن القارة الأسترالية 2% من مجمل عدد زوار دبي.