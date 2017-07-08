متعة السياحة في عاصمة الـ11 مليون نسمة

تعتبر عاصمة تايلاند النابضة بالحيوية مركزاً لا يتوقف عن الترفيه والتشويق والأضواء والأصوات. ولا تكتمل زيارة تايلاند الواقعة في جنوب شرقي آسيا بدون تجربة الأجواء الخاصّة في بانكوك.

وبحسب تقرير صحيفة الخليج، تعكس فرص السهر والترفيه الليلي المثيرة والأسواق النابضة بالحيوية إصرار أهالي تايلاند على التمتع بالحياة إلى الحد الأقصى.

وتقع بانكوك المميزة بثقافتها وتاريخها العريقين عند منعطفات نهر تشاو برايا، وهي تضم مزيجاً مذهلاً من القصور والمشاهد والأصوات الرائعة، والكثير من المظاهر البراقة إضافة إلى ضيافة وتشويق في كل زاوية من زوايا المدينة.

وتعتبر المساومة في أسواق الشوارع وتناول المأكولات من أكشاك الباعة المتجولين وركوب التوك توك أموراً لا بد من القيام بها في هذه المدينة الغنية بالنشاطات التي فقط تحتاج من الزائر استكشافها.

وتتمتع بانكوك بشهرة عالمية لا يضاهيها فيها سوى عدد قليل من المدن. وفي حين يرى الكثيرون في تايلاند أسطورة بأجوائها الباعثة على الاسترخاء، وشواطئها الرائعة، إلا أن ذلك كله لا يعطي الصورة الحقيقية عن كامل أرجاء البلاد.

وتعد عاصمة تايلاند من أكثر عواصم العالم ازدحاماً بالسكان، فنحو 11 مليون نسمة يعيشون وسط الصخب والضجيج طوال اليوم، حيث تجذب المدينة السائح للتعرف إلى معالمها وأسواقها الضخمة الكبيرة ومحالها المتنوعة، ومبانيها ذات الطراز التايلاندي القديم، إلى جانب المباني الحديثة.