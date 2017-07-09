الطاسيلي الجزائرية: صفقة لشراء 3 طائرات بوينغ

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن شركة طيران الطاسيلي الجزائرية وقعت مسودة اتفاق، اليوم الأحد، بقيمة 294 مليون دولار مع شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات لشراء 3 طائرات طراز ‭737-800‬.

وقالت الوكالة نقلا عن مسؤولين، إن من المقرر تسليم الطائرات التي تضم كل منها 155 مقعدا خلال النصف الثاني من 2018.

ولدى طيران الطاسيلي، المملوكة لشركة سوناطراك الحكومية للطاقة، أسطول مكون من 12 طائرة حاليا. ووقع الصفقة بلقاسم حرشاوي، المدير العام لطيران الطاسيلي وفان ركس جالارد نائب رئيس بوينغ لمنطقتي إفريقيا وأميركا اللاتينية.

ونقلت الوكالة عن حرشاوي قوله إن بوينغ فازت بالصفقة بعد مناقصة محلية ودولية.