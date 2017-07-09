"طيران ناس" تكافئ مستخدمي تطبيقها بخصم 30% على رحلاتها

حقق تطبيق طيران ناس على الأجهزة الذكية "الآيفون والأندرويد" لخدمات الطيران مليون عملية تنزيل للتطبيق من قبل المستخدمين.

ويوفر التطبيق العديد من الميزات مثل إجراء الحجوزات وتعديل وإلغاء الحجوزات، استخدام نقاط ناسمايلز، إصدار بطاقة صعود الطائرة والعديد من الخدمات الأخرى التي يقدمها تطبيق طيران ناس والعروض الترويجية الخاصة فقط بالتطبيق، بحسب ما ورد في صحيفة "الرياض".

وكشف طيران ناس أنه وبمناسبة الوصول إلى مليون مستخدم سيكون هنالك عرض خاص ترويجي للتطبيق بالحصول على 30% خصم على جميع الرحلات الداخلية والدولية حيث ستكون فترة الحجز من 5 إلى 9 يوليو 2017، وفترة السفر من 10 إلى 31 يوليو 2017.

وذلك باستخدام الرمز الترويجي APP30 من خلال تطبيق طيران ناس على الأجهزة الذكية، بالإضافة لإطلاقه مسابقة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر وانستغرام وفيسبوك لجميع ضيوفه.

وكان قد أطلق طيران ناس لأول مرة تطبيقه على الهواتف الذكية في عام 2014، وأشرف في حينها على تصميمه نخبة من الكفاءات السعودية الشابة في طيران ناس.

يُشار إلى أن طيران ناس أطلق أول تطبيق للهواتف الذكية بالمملكة لخدمة المسافرين في قطاع الطيران، والذي تم تدشينه بشكل رسمي خلال فعاليات مؤتمر عرب نت المتخصص في عالم التقنية، وصاحب ذلك تقديم عرض موجز عن المزايا والخدمات التي يتيحها لمستخدمي التطبيق.