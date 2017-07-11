مصادر: رفع حظر أجهزة الكمبيوتر على رحلات مصر لأميركا

قالت مصادر في مطار القاهرة الدولي، إن السلطات الأميركية سترفع في الأسبوع المقبل حظرا قائما منذ 3 أشهر على حمل أجهزة إلكترونية، منها الكمبيوتر المحمول في مقصورات الركاب بالطائرات المتجهة من القاهرة إلى الولايات المتحدة.

وأبلغ أحد المصادر "أن السلطات الأميركية المختصة قررت رفع الحظر المفروض منذ مارس الماضي على سفر الأجهزة الإلكترونية بصحبة الركاب المغادرين من مطار القاهرة على رحلات مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك خلال الأسبوع القادم".

يأتي ذلك بعدما أعلنت شركتا طيران الإمارات والخطوط الجوية التركية الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة رفعت حظرا على اصطحاب أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأكبر على الجزء المخصص للركاب في رحلات الطيران المتجهة من دبي واسطنبول إلى الولايات المتحدة.

وجاء إعلان الشركتين بعد مرور ثلاثة أيام على رفع القيود على رحلات شركة الاتحاد للطيران المغادرة لمطار أبوظبي الدولي.