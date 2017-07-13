"مِراس" تنجـز أكثر من نصف الإطار الخارجي لعين دبي

أنجزت شركة مِراس مرحلة مهمة في إنشاء "عين دبي"، حيث جرى تثبيت خمسة من ثمانية أقسام الإطار الخارجي لعين دبي، العجلة الترفيهية الأكبر والأعلى من نوعها في العالم، والتي تتكون من ثمانية أقسام بطول 107 أمتار لكل منها.

ويشكل الإطار الخارجي للعجلة أبرز ما يميّز "عين دبي"، حيث يمكن رؤيتها الآن بوضوح على جزيرة بلوواترز. وبارتفاعها المميز ستوفر إطلالات ساحرة على ساحل دبي، عند اكتمالها ستبرز هذه العجلة الترفيهية كأحد المعالم الهامة لدبي، ووجهة استثنائية تقدم للزوار والمقيمين مشاهد غير مسبوقة بمجال رؤية 360 درجة يطل على الأفق العمراني لدبي ومعالمها الشهيرة، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وقال عبد الله الحباي، رئيس مجموعة مِراس: تعكس "عين دبي" سعينا الدائم لابتكار وجهات تتماشى مع رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تهدف إلى جعل دبي مدينة ملهمة تشجع على الابتكار والاستكشاف والترفيه. هذه الوجهة الجديدة تجسيد حقيقي لشخصية دبي الرائدة والمبدعة عبر تصميمها اللافت الذي يرتقي بمعايير الهندسة المعاصرة نحو مستويات جديدة، وتمثل إنجازاً يرسخ مكانة دبي عالمياً كمقصد استثنائي للعمل والاستجمام".

ومن المتوقع أن تتجاوز عين دبي التي تم تثبيت محورها العام الماضي بارتفاعها الذي يتعدّى 210 أمتار، ارتفاع عجلة لاس فيغاس الترفيهية البالغ 167 متراً، وعجلة نيويورك المقرر إنشاؤها في جزيرة ستاتن والذي سيبلغ 190 متراً. وعند اكتمالها ستحتوي على 9.000 طن من الفولاذ، ما يتجاوز وزن الفولاذ المستخدم في برج إيفل في باريس.