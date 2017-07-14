فورسيزونز تنقل لمسات الضيافة الفندقية للجو في 2018

كشفت مجموعة فورسيزونز الفندقية، اليوم عن توجهها لنقل تجارب الضيافة الفندقية للجو عبر إطلاق رحلة جديدة لطائرة فورسيزونز الخاصة لعام 2018 تحت اسم "عالم من المغامرات"، التجربة الجديدة التي من المقرر أن تستمر من 19 أكتوبر حتى 11 نوفمبر 2018.

وستأخذ طائرة فورسيزونز الخاصة المسافرين في رحلة استكشاف عالمية إلى تجارب منتقاة بعناية يكتبون خلالها تجارب مختلفة في بعض من الوجهات الأروع في العالم.

وقال آلان سميث، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات فورسيزونز: "يسرنا أن نعلن عن إضافة رحلة العام 2018 الجديدة كلياً، وذلك استجابة للشعبية الكبيرة التي حظي بها برنامج طائرة فورسيزونز الخاصة. الأمر الذي من شأنه أن يخلق المزيد من الفرص للضيوف للتعرف على شعوب رائعة واستكشاف وجهات لا تنسى، والذي يجسد جوهر تجربة طائرة فورسيزونز الخاصة".

وأضاف سميث: "تمثل الرحلة الجديدة "عالم من المغامرات" إضافة مشوقة لبرنامجنا، ما يفسح المجال لضيوفنا الاستمتاع بتجربة استثنائية تطوف بهم في أنحاء الوجهات التي نتواجد بها. ولأول مرة، يمكنهم اختبار جمال رواندا الآسر ومغامرات غالاباغوس المشوقة مع عناية فائقة بجميع تفاصيل رحلتهم، وسط أجواء من الفخامة والخدمة الاستثنائية التي تشتهر بها فورسيزونز".