ارتفاع دخل السياحة الأردنية 14% لـ 2.1 مليار دولار

قال البنك المركزي الأردني، اليوم الأحد، إن الدخل السياحي للمملكة ارتفع 14.5 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي إلى 2.1 مليار دولار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وعزى البنك المركزي في بيان صحافي سبب الزيادة إلى ارتفاع عدد السياح 9.9 بالمئة في النصف الأول عنه قبل سنة، بحسب رويترز.

وأعلنت وزيرة السياحة والآثار لينا مظهر عناب أنه سيعقد في العاصمة عمان المؤتمر الإقليمي الأول حول السياحة في مدن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحت عنوان "التنافسية من أجل النمو المستدام" موضحة أن المؤتمر الإقليمي سيكون بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وأمانة عمان الكبرى وبدعم من منظمة السياحة العالمية وبتنظيم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

وأوضحت عناب أن فعاليات المؤتمر تأتي في إطار أنشطة العام الدولي للأمم المتحدة 2017، وذلك لتسخير السياحة المستدامة من أجل التنمية وبهدف التأكيد على دور تنمية السياحة المستدامة في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام للمدن والإسهام في تنمية البيئة المستدامة والحفاظ على الإرث الثقافي للمجتمعات المحلية من خلال دور السياحة الهام في بناء التقارب والسلام بين الشعوب وتوفير تجربة سياحية فريدة للزوار.