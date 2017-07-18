بعد سلسلة فنادق.."إيزي هوتيل" البريطانية تدخل إيران

توصلت مجموعة إيزي هوتيل البريطانية للفنادق المنخفضة التكلفة إلى اتفاق مع مطورين لافتتاح مشروع، يسع ما يزيد على 500 غرفة في إيران، لتنضم بذلك إلى سلاسل الفنادق الأجنبية الأخرى التي دخلت البلاد منذ رفع العقوبات.

وفي عام 2004، أطلق مؤسس إيزي جت للطيران المنخفض التكلفة، ستيليوس هاجي إيوانو، سلسلة فنادق إيزي هوتيل التي تعمل حاليا في بريطانيا و6 دول أوروبية أخرى، إضافة إلى الإمارات العربية المتحدة.

ومن بين السلاسل الفندقية التي دخلت إيران منذ رفع العقوبات: أكور الفرنسية وميليا هوتيلز إنترناشونال الإسبانية وعدة شركات فندقية أخرى تتخذ من منطقة الخليج مقرا لها.

وتحتل إيران المركز رقم 33 بين أكبر الأسواق السياحية في العالم، بحسب المجلس العالمي للسفر والسياحة، وتأمل الحكومة بجذب 20 مليون سائح سنويا بحلول 2025.