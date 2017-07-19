"أسبوع دبي للضيافة" ينطلق 18 سبتمبر المقبل

تنتظر الأوساط المعنية بقطاع الضيافة والفندقة وخدمات الطعام في المنطقة إطلاق "أسبوع دبي الدولي للضيافة" الذي يقام في الفترة بين 18 و20 سبتمبر 2017 في مركز دبي التجاري العالمي بدعم من دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة).

ويشكّل الحدث مظلة تجمع تحتها ستة معارض تجارية متخصصة ومشتركة، هي "غلف هوست"، ومعرض الفنادق، ومعرض الترفيه، فضلاً عن كلٍّ من مهرجان المأكولات المتخصصة، ومعرض "سيفيكس"، ومعرض "ياميكس"، ليصبح "أسبوع دبي الدولي للضيافة" الحدث الأكبر للفنادق وخدمات الطعام في الشرق الأوسط، وفقا لما نقلته صحيفة "الاتحاد".

ويستقطب أسبوع دبي الدولي للضيافة أكثر من 2000 علامة تجارية بقطاع الضيافة من أنحاء الأميركيتين وأوروبا وآسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.

وسيتم عرض مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات اللازمة لتشغيل شركات الضيافة، سواء سلاسل الفنادق العالمية أو المطاعم الراقية أو منافذ الخدمة السريعة أو المقاهي، بين المعارض الستة التي سوف تُشكّل منظومة متكاملة فيما بينها.

ومن المنتظر أن يتخذ أكثر من 50 ألف زائر لأسبوع دبي الدولي للضيافة، بينهم مشترون من كبرى مجموعات الضيافة مثل كراون بلازا، وسوق دبي الحرة، وفنادق ومنتجعات فيرمونت، وفنادق ومنتجعات هيلتون، ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال، وماريوت، وسبينيس، وغيرها، قرارات رئيسة خلال الحدث تتعلق بالمشتريات، قبل الوصول إلى ذروة موسم القطاع.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "يشكل قطاع الضيافة دعامة أساسية لاقتصاد إمارة دبي بشكل عام وللسياحة بصفة خاصة، وما التطور الكبير الذي شهده هذا القطاع على مر السنوات الماضية إلا دليلا إضافيا على جاذبية دبي كوجهة مثالية للاستثمار تقدم كل التسهيلات والدعم لنجاح مشاريع الأعمال، ويسرنا في هذا الصدد إطلاق أسبوع دبي الدولي للضيافة كمنصة تتيح الفرصة أمام المتخصصين في هذا المجال على مستوى المنطقة للاجتماع تحت سقف واحد وخلق فرص أعمال مستقبلية".