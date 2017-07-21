64 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات في النصف الأول

استقبلت مطارات الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي 63.67 مليون مسافر مقارنة مع 59.9 مليون مسافر في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 6.3%، حسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني.

وأشارت البيانات إلى أن شهر يناير سجل أعلى النتائج في عدد المسافرين بواقع 11.8 مليون مسافر، يليه شهر أبريل بواقع 11.2 مليون مسافر، يليه شهر مارس بنحو 11 مليون مسافر، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

واستحوذ مطار دبي الدولي على الحصة الأكبر من عدد المسافرين في النصف الأول بواقع 45.4 مليون مسافر، يليه مطار أبوظبي الدولي بـ 12.5 مليون مسافر، ثم مطار الشارقة 4.7 مليون مسافر، ثم مطار آل مكتوم بواقع 564.1 ألف مسافر.

وخلال شهر يونيو من العام الحالي، شهدت مطارات الدولة 9 ملايين مسافر مقارنة مع 8.8 مليون مسافر في يونيو من العام الماضي.

وفيما يتعلق بالحركة الجوية، بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 453.5 ألف حركة مقارنة مع 455.4 ألف حركة في الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع نحو 4%.

واستحوذ مطار دبي الدولي على الحصة الأكبر من الحركة الجوية بواقع 204.6 ألف حركة، يليه مطار أبوظبي الدولي بنحو 75.3 ألف حركة، ثم مطار الشارقة الدولي 37.8 ألف حركة.

أما في شهر يونيو من العام الحالي، فسجلت الحركة الجوية 65276 حركة مقارنة مع 71799 حركة في الفترة نفسها من العام الماضي.