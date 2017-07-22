مصر للطيران تتوسع بالسعودية وتفتتح سابع مكاتبها بالقصيم

افتتحت مصر للطيران سابع مكاتبها في المملكة العربية السعودية، وذلك في منطقة القصيم وبحضور وكيلها التجاري لمنطقة القصيم شركة الرياض للسفر والسياحة.

حضر الافتتاح مدير مصر للطيران بالمملكة أسامة طه، والمدير الإقليمي لمصر للطيران بمنطقة الرياض موفق السيد، بحسب ما ورد في صحيفة "المدينة".

وتواجد من جانب شركة الرياض للسفر والسياحة الوكيل التجاري لمصر للطيران بمنطقة القصيم رئيس مجلس الإدارة منصور القحطاني، ومدير عام الشركة عبدالله الغفيلي.

الجدير بالذكر أن مصر للطيران شهدت العديد من التوسعات الكبيرة في السنوات الأخيرة، واستطاعت أن تتواجد في 6 مطارات بالمملكة (جدة، الرياض، المدينة المنورة، أبها، القصيم، الظهران)، ما جعلها محط أنظار مستخدمي الطيران في المملكة.