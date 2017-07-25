دبي تقترض مليار دولار لتمويل توسعات مطار آل مكتوم

تسعى شركة مطارات دبي لاقتراض مليار دولار لتمويل المعدات اللازمة لتوسعات مطار آل مكتوم الدولي، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصادر عليمة لم تحددها.

وأضافت المصادر أن تحديد جهات التمويل سوف يتحدد بمجرد ترسية العقود في وقت لاحق العام الجاري. وقد أحالت شركة مطارات دبي وكالة بلومبرغ إلى دائرة المالية التي تشرف على جمع التمويل، عندما طلبت التعليق، ولم يعلق المتحدث باسم دائرة المالية، وفقا لصحيفة "البيان".

وسوف يستخدم التمويل في نظام نقل الأمتعة والنقل الآلي للمسافرين داخل مطار آل مكتوم الدولي، وفق ما قاله أحد المصادر.

وتنوي دبي إنفاق نحو 35.7 مليار دولار لتطوير مطار آل مكتوم، ثاني مراكز الطيران الدولية بها، ويحتمل أن تعتمد على التمويل في كثير من الأمور، وفق ما قالته المصادر.