أحدث صيحة.. دبي تطلق التوصيل الجوي للمنازل عبر الطائرات

تشهد إمارة دبي نقلة نوعية وغير مسبوقة في قطاعي الخدمات اللوجستية وخدمات التوصيل من خلال تقديم تكنولوجيا خدمات التوصيل الجوي باستخدام طائرات ذاتية الحركة في الإمارات.

وتماشياً مع جهود الإمارة الرامية لتحويل دبي إلى أذكى مدينة في العالم بحلول نهاية عام 2017، دخلت "إينيفرس تكنولوجيز"، المجموعة المتخصصة في مجال التكنولوجيا والتي تتخذ من دبي مقراً لها في شراكة جديدة مع "سكاي كارت" الشركة المتخصصة بخدمات الطائرات ذاتية الحركة، بهدف إنشاء شركة جديدة تحمل اسم "سبيس أوتونوموس درونز" لخدمات التوصيل الجوي باستخدام الطائرات ذاتية الحركة في دبي، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وستقدّم الشركة أحدث تقنيات التوصيل الجوي المتخصصة على مستوى العالم في الإمارات.

وفيما يواصل قطاع خدمات الشحن والتوصيل التقليدي نموه المطرد، ستسهم الشركة الجديدة في إحداث تحول نوعي في أساليب العمل التقليدية للقطاع، والبدء بالتواصل مع الشركات المهتمة بهذه الخدمات لإرساء تعاون استراتيجي معها مثل "بريد الإمارات" و"سوق دوت كوم" و"دي إتش إل" و"أمازون" و"يو.بي.إس" و"أرامكس" ومجموعة "علي بابا".

وستقدم الشركة حلول توصيل ذكية باستخدام الطائرات ذاتية الحركة التي تمتاز بتحقيق وفورات مجزية في التكاليف، والسرعة العالية في التوصيل، وزيادة هوامش الربح لدى الشركات، وتحقيق أعلى مستوى لرضى العملاء.

ووفقاً لتقرير جديد تم إصداره من قبل شركة تابعة لـ"برايس ووترهاوس كوبرز"، أنه من المتوقع أن يصل سوق الطائرات ذاتية الحركة وتكنولوجيا الطائرات ذاتية الحركة في منطقة الخليج العربي إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2022.

تقنيات

وستقدم سبيس أوتونوموس درونز، عند انطلاقها بشكل رسمي، تقنياتها الجديدة إلى مجموعة واسعة من العملاء والتي ستوفر لهم خدمة نقل بضائعهم ومنتجاتهم، التي لا يزيد وزنها عن 5 كيلوغرامات، إلى مواقع مختلفة في دبي.

وسيشمل نطاق عمل الشركة، خلال مرحلة إطلاقها الأولية، مواقع محددة مثل "تلال الإمارات" و"الجميرا" و"أم سقيم".