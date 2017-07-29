مطارات المستقبل ذكية للعبور لا للوقوف والتفتيش

يبدو أن مطارات المستقبل لن تكون على حالها فيما هو آت من الزمن، إذ قد لا نكون بحاجة للوقوف في طوابير طويلة، أو الإحساس بالتوتر ونحن بانتظار أمتعتنا، أو التوجس خيفة لأسباب أمنية.

ووفقاً لـ"سيث يونغ" مدير مركز دراسات الطيران بجامعة ولاية أوهايو في الولايات المتحدة، فإن المطار سيتعرف يوماً ما على "كل شيء وكل شخص يتحرك في أرجائه"، بحسب صحيفة البيان.

وأكد يونغ أن الهدف هو استخدام "بنية تحتية أمنية تقوم باستمرار بفحص الناس من الباب إلى البوابة الخارجية" والاستغناء عن "عقلية المرور بالبوابات". وقال يونغ: "نحن نعلم أن ساحة 99.9 % من الركاب نظيفة، فعلامَ إضاعة الوقت في التدقيق بخلفية كل هؤلاء؟".

ومهما كانت نظرتنا لمطار بعينه، فإن جميع المطارات تتشابه بما تزخر به من صفوف طويلة وشاشات عرض أمنية ومحال تجارية وبوابات انتظار، بفارق وحيد وهو مستوى التوتر، بحسب صحيفة البيان.

وسيتنقل المسافرون حول المحطة بشكل أسرع دون رؤية جدران وحواجز كثيرة بفضل وفرة أجهزة الاستشعار المتطورة، كما توقعت شركة الهندسة المعمارية والتصميم كورغان ومقرها تكساس.

وقد جمعت الشركة مؤخراً مفاهيمها حول كيفية تطور المطارات، استناداً إلى بحوث مستفيضة حول تجارب المسافرين في المطارات المختلفة، وقد تلعب التكنولوجيا دورا أكبر.