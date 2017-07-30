دبي: 10% ارتفاع عدد السياح في النصف الأول 2017

قالت دائرة السياحة في دبي إن عدد السياح الأجانب الذين زاروا الإمارة في النصف الأول من 2017 قد ارتفع 10.6 بالمئة إلى 8.06 مليون في ظل إقبال خاص من الهنود.

السياحة قطاع رئيسي باقتصاد الإمارة التي أنفقت مليارات الدولارت لجذب الزائرين عن طريق مشاريع مثل أطول برج في العالم.

وظلت الهند أكبر سوق منفردة للإمارة، حيث زار 1.05 مليون هندي دبي بزيادة 21 بالمئة على أساس سنوي، وتلك هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الزائرين الهنود المليون شخص في ستة أشهر.

وزادت أعداد الصينيين والروس الزائرين زيادة كبيرة أيضا منذ بدأت الإمارات العربية المتحدة منح تأشيرات لدى الوصول من سبتمبر/أيلول ويناير/كانون الثاني على الترتيب لمواطني الدولتين.

واستقبلت دبي 413 ألف زائر صيني بزيادة 55 بالمئة، و233 ألف زائر روسي بزيادة 97 بالمئة في النصف الأول من 2017.