"الجزيرة" تتحرك لمواجهة المنافسة بسوق الطيران الكويتي

تطلق اليوم شركة طيران الجزيرة علامة تجارية وشعارا جديدين في أول تحرك للشركة للرد على المنافسة القادمة من شركتي الطيران المحليتين، شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة الوطنية للطيران، التي عادت للتشغيل في 11 يوليو الماضي بعد توقف دام 6 سنوات.

وينتظر أن تعلن "الجزيرة" اليوم في مؤتمر صحافي عن خطتها لمواجهة المنافسة الجديدة في السوق.

ويأتي ذلك بعد 13 عاما على بدء تشغيل طيران الجزيرة التي سجلت خسائر في الربع الأول من هذه السنة بلغت 900 ألف دينار.

وكانت "الكويتية"، الناقل الوطني، أجرت تغييرات على أسطولها وحدثت خطتها التسويقية.

يذكر أن بنك سيكو الاستثماري كان قد توقع، في تقرير أخير له، تراجعا بنسبة 19% في أرباح الربع الثاني للجزيرة لتصل إلى 1.6 مليون دينار.